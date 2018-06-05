Путин прибыл в венский дворец Хофбург

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RT
Президент России Владимир Путин прибыл к императорскому дворцу Хофбург, где встретится с австрийским президентом Александром ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Ожидается, что в ходе официального визита лидеры обсудят двусторонние экономические и культурные связи, урегулирование конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии, строительство «Северного потока — 2» и другие энергетические проекты. RT вёл прямую трансляцию.
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