Путин назвал Австрию надёжным партнёром

Президент России Владимир Путин рассказал об очень хороших отношениях с Австрией. Об этом российский лидер сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Австрия — наш традиционный и надёжный партнёр в Европе. Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики», — сказал Путин.

Кроме того, российский президент отметил большое количество общих и совпадающих интересов.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.