Путин назвал Австрию надёжным партнёром
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«Австрия — наш традиционный и надёжный партнёр в Европе. Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики», — сказал Путин.
Кроме того, российский президент отметил большое количество общих и совпадающих интересов.
Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц намерен обсудить с Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.