Председатель совета директоров Starbucks уходит в отставку

Председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц покидает свой пост.

Об этом сообщает The New York Times.

Howard Schultz is stepping away from Starbucks. The move is likely to stoke speculation of a push into politics. He spoke with @andrewrsorkin about the decision.https://t.co/gBPQTpJewh — The New York Times (@nytimes) 4 июня 2018 г.

Как отмечается, одной из возможных причин его отставки называют желание участвовать в президентской гонке в 2020 году от Демократической партии США.

«Я намерен подумать о множестве вариантов, и это может включать общественную службу. Но я далёк от принятия каких-либо решений о будущем», — заявил Шульц изданию.

Компания Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет около 28 тыс. кофеен в 77 странах мира.