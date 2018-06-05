Председатель совета директоров Starbucks уходит в отставку

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Председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц покидает свой пост.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, одной из возможных причин его отставки называют желание участвовать в президентской гонке в 2020 году от Демократической партии США.

«Я намерен подумать о множестве вариантов, и это может включать общественную службу. Но я далёк от принятия каких-либо решений о будущем», — заявил Шульц изданию.

Компания Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет около 28 тыс. кофеен в 77 странах мира.

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