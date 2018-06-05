Председатель совета директоров Starbucks уходит в отставку
Об этом сообщает The New York Times.
Howard Schultz is stepping away from Starbucks. The move is likely to stoke speculation of a push into politics. He spoke with @andrewrsorkin about the decision.https://t.co/gBPQTpJewh— The New York Times (@nytimes) 4 июня 2018 г.
Как отмечается, одной из возможных причин его отставки называют желание участвовать в президентской гонке в 2020 году от Демократической партии США.
«Я намерен подумать о множестве вариантов, и это может включать общественную службу. Но я далёк от принятия каких-либо решений о будущем», — заявил Шульц изданию.
Компания Starbucks основана в 1971 году. Сеть объединяет около 28 тыс. кофеен в 77 странах мира.