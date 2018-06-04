В Кремле заявили о дефиците инициативы со стороны США в вопросе встречи Путина и Трампа

В Москве отмечают дефицит конкретики и инициативы со стороны американских партнёров в вопросе организации встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока по-прежнему дефицит конкретики. После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта, по-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнёров», — сказал Песков.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп по-прежнему настроен на проведение встречи с Путиным.

Также The Wall Street Journal писал, что Белый дом проводит предварительные переговоры о возможной встрече президентов.