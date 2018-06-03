СМИ сообщили о продаже автомобиля Ferrari за рекордные $70 млн

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Гоночный автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продан за $70 млн, что является самой высокой ценой, за которую когда-либо продавали машины. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, автомобиль был продан Дэвиду Макнилу, основателю американской компании WeatherTech, изготавливающей коврики для салона машин.

Предыдущий рекорд стоимости продажи автомобиля был установлен Ferrari 1963 года, который был продан за $52 млн в 2013 году.

В марте стало известно, что автомобиль Ferrari французского певца Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.

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