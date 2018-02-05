Названы самые дорогие продаваемые в России автомобили

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Стали известны самые дорогие автомобили из продаваемых в России, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидером признан лимузин Rolls-Royce Phantom, который доступен по цене 35,9 млн рублей.

Ещё одна модель Rolls Royce — Dawn — занимает второе место (28,2 млн рублей).

На третьей строчке оказался Rolls-Royce Ghost (24,7 млн рублей).

Четвёртая позиция досталась Bentley Mulsanne (23,5 млн рублей).

Как сообщает New Inform, пятое место занял спорткар Ferrari 812 (22,4 млн рублей).

Ранее стало известно, что число легковых автомобилей в России выросло на 50% за 10 лет.

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