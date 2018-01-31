Число легковых автомобилей в России выросло на 50% за 10 лет

Число легковых автомобилей в России выросло на 50% с 2007 по 2017 год — с 28 млн до 42 млн, передаёт Nation News со ссылкой на агентство «Автостат».

По оценке аналитиков, наиболее крупными автопарками оказались Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщает Inforeactor, в середине 2017 года в Москве насчитывалось около 3,65 млн легковых машин, в Петербурге — 1,68 млн.

В первую пятёрку лидеров также попали Екатеринбург, Новосибирск и Самара.

Ранее был опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России.