Число легковых автомобилей в России выросло на 50% за 10 лет

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Число легковых автомобилей в России выросло на 50% с 2007 по 2017 год — с 28 млн до 42 млн, передаёт Nation News со ссылкой на агентство «Автостат».

По оценке аналитиков, наиболее крупными автопарками оказались Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщает Inforeactor, в середине 2017 года в Москве насчитывалось около 3,65 млн легковых машин, в Петербурге — 1,68 млн.

В первую пятёрку лидеров также попали Екатеринбург, Новосибирск и Самара.

Ранее был опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России.

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