Опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России
Отмечается, что первое место в рейтинге занимает Ravon R2. Цена автомобиля, сборка которого производится в Узбекистане, составляет 439 тыс. рублей.
На втором месте японский Datsun on-DO, который можно приобрести за 444 тыс. рублей.
Тройку лидеров замыкает Ravon Nexia за 449 тыс. рублей.
Оставшиеся места в списке достались автомобилям Brilliance H230, Renault Logan, FAW, Ravon R4, Renault Logan, Renault Sandero и Ravon Gentra.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН рассказал, какие машины могут подорожать в 2018 году.