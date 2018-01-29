Опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России

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Эксперты назвали десять наиболее бюджетных иномарок в России по состоянию на январь 2018 года. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что первое место в рейтинге занимает Ravon R2. Цена автомобиля, сборка которого производится в Узбекистане, составляет 439 тыс. рублей.

На втором месте японский Datsun on-DO, который можно приобрести за 444 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает Ravon Nexia за 449 тыс. рублей.

Оставшиеся места в списке достались автомобилям Brilliance H230, Renault Logan, FAW, Ravon R4, Renault Logan, Renault Sandero и Ravon Gentra.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН рассказал, какие машины могут подорожать в 2018 году.

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