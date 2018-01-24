Выпуск легковых автомобилей вырос на 21% в России в 2017 году

Короткая ссылка
Объём производства легковых автомобилей в России вырос в 2017 году на 21% по сравнению с 2016-м, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные аналитического агентства «Росстат».

Больше всего иномарок выпущено на заводе «Автотор» в Калининградской области. С линий предприятия в прошлом году сошли 144 561 машина.

Также стало известно, что в 2017-м произведено 162 тыс. грузовых автомобилей, прирост составил 8,5%.

Что касается автобусов, то ощутимого роста не зафиксировано. Было реализовано около 26,8 тыс. экземпляров (+3,9%).

Ранее URA.RU сообщало, что самым бюджетным автомобилем из продаваемых в России стала машина японской марки Datsun.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru