СМИ: В Сирии при обстреле со стороны коалиции погибли восемь человек

На северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасаке в результате авиаудара со стороны международной коалиции во главе с США погибли восемь мирных жителей.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошёл в деревне Диб-Хададж на юго-востоке этой провинции.

По данным источника, все погибшие были членами одной семьи.

Ранее в Пентагоне заявили, что в результате военных операций США в других странах в 2017 году погибли 499 гражданских.