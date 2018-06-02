В Пентагоне заявили о гибели 499 гражданских при операциях США за рубежом в 2017 году

Министерство обороны США сообщило конгрессу, что, по оценкам ведомства, в результате военных операций США за рубежом в течение 2017 года были убиты примерно 499 гражданских лиц. Об этом информирует CNN со ссылкой на доклад Пентагона.

Также, по оценкам Минобороны США, примерно 169 гражданских пострадали.

Отмечается, что речь идёт о военных операциях в Ираке и Сирии против боевиков «Исламского государства»*, операциях в Афганистане против «Талибана»** и ИГ, а также операциях в Йемене против ИГ и «Аль-Каиды»***.

Также в докладе отмечается, что в 2017 году Пентагон не получал достоверных сообщений о жертвах среди гражданского населения в результате операций США в Сомали и Ливии.

Ранее стало известно, что в Сирии при обстреле со стороны авиации коалиции во главе с США погибли 25 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.