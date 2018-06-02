В Пентагоне заявили о гибели 499 гражданских при операциях США за рубежом в 2017 году
Также, по оценкам Минобороны США, примерно 169 гражданских пострадали.
Отмечается, что речь идёт о военных операциях в Ираке и Сирии против боевиков «Исламского государства»*, операциях в Афганистане против «Талибана»** и ИГ, а также операциях в Йемене против ИГ и «Аль-Каиды»***.
Также в докладе отмечается, что в 2017 году Пентагон не получал достоверных сообщений о жертвах среди гражданского населения в результате операций США в Сомали и Ливии.
Ранее стало известно, что в Сирии при обстреле со стороны авиации коалиции во главе с США погибли 25 человек.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.