В Афганистане при подрыве автомобиля с археологами погиб один человек

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В Кабуле в результате подрыва на мине автомобиля, в котором ехали археологи, погиб один человек. Об этом информирует Tolo News.

Ещё три человека, включая двух археологов и водителя, получили ранения и были госпитализированы.

Отмечается, что взрыв произошёл на востоке афганской столицы. Автомобиль направлялся из Кабула в провинцию Логар.

Ранее стало известно, что при взрыве в провинции Гильменд в Афганистане пострадали восемь человек.

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