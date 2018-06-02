В Афганистане при подрыве автомобиля с археологами погиб один человек

В Кабуле в результате подрыва на мине автомобиля, в котором ехали археологи, погиб один человек. Об этом информирует Tolo News.

Ещё три человека, включая двух археологов и водителя, получили ранения и были госпитализированы.

Отмечается, что взрыв произошёл на востоке афганской столицы. Автомобиль направлялся из Кабула в провинцию Логар.

Ранее стало известно, что при взрыве в провинции Гильменд в Афганистане пострадали восемь человек.