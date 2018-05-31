В результате взрыва в Афганистане пострадали восемь человек

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В результате взрыва в афганской провинции Гильменд пострадали по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает TOLO News.
В результате взрыва в Афганистане пострадали восемь человек
  • Архивное фото © WAKIL KOHSAR
  • AFP

Отмечается, что инцидент произошёл около здания полицейского участка.

По данным представителей местных властей, жители района эвакуированы.

30 мая сообщалось, что в результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

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