В результате взрыва в Афганистане пострадали восемь человек
В результате взрыва в афганской провинции Гильменд пострадали по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает TOLO News.
- Архивное фото © WAKIL KOHSAR
- AFP
Отмечается, что инцидент произошёл около здания полицейского участка.
По данным представителей местных властей, жители района эвакуированы.
30 мая сообщалось, что в результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения.
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