В результате взрыва в Афганистане пострадали восемь человек

В результате взрыва в афганской провинции Гильменд пострадали по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает TOLO News.

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AFP

Отмечается, что инцидент произошёл около здания полицейского участка. По данным представителей местных властей, жители района эвакуированы. 30 мая сообщалось, что в результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения.