В США пять человек погибли из-за заражённого салата-латука

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В США из-за заражённого салата отравились 197 человек в 35 штатах, пятеро из них скончались. Об этом информирует Associated Press.
В США пять человек погибли из-за заражённого салата-латука

Отмечается, что ещё по меньшей мере 89 человек были госпитализированы.

По данным местных чиновников, салат из штата Аризона, который ели пострадавшие, был заражён кишечной палочкой (Escherichia coli).

При этом агентство утверждает, что вегетационный период этого салата окончился шесть недель назад, однако сообщения о заболеваниях людей продолжают поступать.

В апреле из отеля в Вашингтоне были госпитализированы более 50 человек с отравлением.

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