Visa сообщила о сбое в работе карт в Европе
Платёжная система Visa сообщила о сбое в работе банковских карт на территории Европы.
- globallookpress.com
- © Jörg Carstensen/dpa
«В настоящее время мы сталкиваемся с прерыванием обслуживания, препятствующим обработке некоторых транзакций Visa в Европе», — говорится в сообщении компании в Twitter.
Отмечается, что компания работает над решением проблемы и дополнительно оповестит об изменениях.
Накануне пользователи сообщили о сбоях в работе Skype.
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