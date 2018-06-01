Visa сообщила о сбое в работе карт в Европе

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Платёжная система Visa сообщила о сбое в работе банковских карт на территории Европы.
Visa сообщила о сбое в работе карт в Европе
  • globallookpress.com
  • © Jörg Carstensen/dpa

«В настоящее время мы сталкиваемся с прерыванием обслуживания, препятствующим обработке некоторых транзакций Visa в Европе», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что компания работает над решением проблемы и дополнительно оповестит об изменениях.

Накануне пользователи сообщили о сбоях в работе Skype.

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