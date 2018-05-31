Пользователи сообщают о сбое в работе Skype

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Пользователи Skype сообщили о перебоях в работе сервиса.
Пользователи сообщают о сбое в работе Skype
  • © Global Look Press

Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, неполадки в работе сервиса наблюдаются в Великобритании, ряде европейских стран, а также в Японии. Кроме того, перебои зафиксированы в Мексике и на Филиппинах.

В частности, пользователи отмечали, что проблемы возникают при входе в аккаунт.

10 мая пользователи социальной сети Instagram из разных стран мира сообщили о сбое в работе приложения.

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