Пользователи сообщают о сбое в работе Skype

Пользователи Skype сообщили о перебоях в работе сервиса.

Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как отмечается, неполадки в работе сервиса наблюдаются в Великобритании, ряде европейских стран, а также в Японии. Кроме того, перебои зафиксированы в Мексике и на Филиппинах.

В частности, пользователи отмечали, что проблемы возникают при входе в аккаунт.

10 мая пользователи социальной сети Instagram из разных стран мира сообщили о сбое в работе приложения.