Пользователи сообщили о сбое в работе Skype
Пользователи Skype сообщили о перебоях в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
- globallookpress.com
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Отмечается, что на проблемы жалуются жители Германии, Украины, России, Италии и Болгарии.
Перебои также зафиксированы в ряде регионов Бразилии, США и Канады.
В частности, пользователи отмечали, что проблемы возникают при входе в аккаунт.
Ранее пользователи социальных сетей разных стран мира сообщили о сбоях, которые наблюдались в работе Facebook и Instagram.
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