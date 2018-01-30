Пользователи сообщили о сбое в работе Skype

Пользователи Skype сообщили о перебоях в работе сервиса. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что на проблемы жалуются жители Германии, Украины, России, Италии и Болгарии.

Перебои также зафиксированы в ряде регионов Бразилии, США и Канады.

В частности, пользователи отмечали, что проблемы возникают при входе в аккаунт.

Ранее пользователи социальных сетей разных стран мира сообщили о сбоях, которые наблюдались в работе Facebook и Instagram.