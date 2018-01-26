Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи социальных сетей разных стран мира сообщили о сбоях, которые наблюдались в работе Facebook и Instagram. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Отмечается, что на проблемы с Facebook жалуются жители США, ряда европейских стран, Бразилии и Мексики.

По данным сайта, проблемы в работе Instagram начались с 21:13 мск, а сбои в работе Facebook — с 21:16 мск.

Пользователи сообщили, что испытывали затруднения с обновлениями новостной ленты и не могли войти в свои аккаунты в данных социальных сетях.

В конце декабря сообщалось, что в ряде стран Европы и Америки произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp.







