В ряде стран Европы и Америки произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp

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Пользователи мессенджера WhatsApp из стран Америки и Европы сообщают о массовых сбоях в работе программы, передаёт «Синьхуа».

«Многие пользователи в Европе и Америке сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, когда миллионы людей пытаются отправить друг другу новогодние поздравления», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказывается от поддержки некоторых операционных систем.

В конце ноября в ряде стран мира также произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp.

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