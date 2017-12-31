В ряде стран Европы и Америки произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp
Пользователи мессенджера WhatsApp из стран Америки и Европы сообщают о массовых сбоях в работе программы, передаёт «Синьхуа».
«Многие пользователи в Европе и Америке сообщают о сбоях в работе мессенджера WhatsApp, когда миллионы людей пытаются отправить друг другу новогодние поздравления», — говорится в сообщении агентства.
#BREAKING: Many users in Europe and America report malfunctions to messaging service #WhatsApp , as millions try to send #NewYear greetings. pic.twitter.com/eiuLqcU7Pu— China Xinhua News (@XHNews) 31 декабря 2017 г.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказывается от поддержки некоторых операционных систем.
В конце ноября в ряде стран мира также произошёл сбой в работе сервиса WhatsApp.
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