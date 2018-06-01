Военный эксперт оценил заявление Пентагона в ответ на слова Асада об освобождении Сирии

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Анна Лушникова
Военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал в разговоре с RT заявление Пентагона в ответ на слова президента Сирии Башара Асада о том, что сирийская армия готова применить силу для освобождения территории страны.
Военный эксперт оценил заявление Пентагона в ответ на слова Асада об освобождении Сирии

«Всё достаточно просто и прозрачно. Соединённые Штаты хотят любой ценой сохранить за собой плацдарм в Сирии. Он имеет для США большое геополитическое значение. В свою очередь, для Сирии неприемлемо терпеть разделение страны. Действия Сирии абсолютно законны, она освобождает свою территорию от иностранной оккупации. США же заняли чужую территорию и находятся там вопреки закону. Они пытаются это оправдать разговорами о борьбе с терроризмом, но сами его формируют», — рассказал Сивков.

Ранее в Пентагоне заявили, что нападение на силы Соединённых Штатов и их союзников на территории Сирии было бы «плохой идеей».

Асад в интервью RT заявил, что США должны уйти с сирийской территории. Он отметил, что Запад во главе с США пытается препятствовать урегулированию ситуации в Сирии.

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