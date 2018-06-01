Экс-канцлер Австрии рассказал о возможном разрешении украинского кризиса после выборов в стране
Об этом он рассказал газете «Известия».
«Сейчас всё зависит от прогресса в Минских соглашениях. Если будет постепенное их выполнение, Европа будет так же постепенно ослаблять санкции — шаг за шагом. Всё возможно. Первоочередной задачей является достижение функционирующего перемирия», — заявил Шюссель.
При этом политик подчеркнул, что санкции не являются худшим вариантом развития событий.
«Потому что, если бы за крымскими событиями или событиями в Донбассе последовали военные действия, было бы куда хуже», — пояснил он, отметив, что украинские выборы «уже скоро», а после них «будет шанс на мирное решение».
Кроме того, Шюссель добавил, что не все санкции помогают достичь требуемого эффекта.
«Я читал исследование одного американского института, в котором утверждалось, что две трети всех санкций, которые вводились в мире, не сработали. Достиг целей лишь 31% из них», — сказал он
Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.
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