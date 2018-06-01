Экс-канцлер Австрии рассказал о возможном разрешении украинского кризиса после выборов в стране

Европа сможет постепенно ослабить санкции в отношении России в случае достижения прогресса в выполнении Минских соглашений, при этом решение украинского кризиса может прийти после проведения выборов на Украине, считает бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Об этом он рассказал газете «Известия».

«Сейчас всё зависит от прогресса в Минских соглашениях. Если будет постепенное их выполнение, Европа будет так же постепенно ослаблять санкции — шаг за шагом. Всё возможно. Первоочередной задачей является достижение функционирующего перемирия», — заявил Шюссель.

При этом политик подчеркнул, что санкции не являются худшим вариантом развития событий.

«Потому что, если бы за крымскими событиями или событиями в Донбассе последовали военные действия, было бы куда хуже», — пояснил он, отметив, что украинские выборы «уже скоро», а после них «будет шанс на мирное решение».

Кроме того, Шюссель добавил, что не все санкции помогают достичь требуемого эффекта.

«Я читал исследование одного американского института, в котором утверждалось, что две трети всех санкций, которые вводились в мире, не сработали. Достиг целей лишь 31% из них», — сказал он

Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление «Большой семёрки».