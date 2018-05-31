Глава МИД Германии считает незаконными пошлины США на сталь и алюминий для ЕС
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«С нашей точки зрения, эта односторонняя мера американцев противозаконна», — приводит слова Мааса пресс-служба МИД Германии.
Как отмечается, министр также отметил необходимость принятия ответных мер на действия Вашингтона.
«Мы не можем принять решение США ввести... тарифы на сталь и алюминий для ЕС и отклоняем их. ЕС готов соответствующим образом реагировать при помощи контрмер», — добавил Маас.
Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.