Глава МИД Германии считает незаконными пошлины США на сталь и алюминий для ЕС

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США.

«С нашей точки зрения, эта односторонняя мера американцев противозаконна», — приводит слова Мааса пресс-служба МИД Германии.

Как отмечается, министр также отметил необходимость принятия ответных мер на действия Вашингтона.

«Мы не можем принять решение США ввести... тарифы на сталь и алюминий для ЕС и отклоняем их. ЕС готов соответствующим образом реагировать при помощи контрмер», — добавил Маас.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.