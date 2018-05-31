СМИ: Мексика заявила об ответных мерах на введение США пошлин на алюминий и сталь
Мексика намерена принять ответные меры после решения США ввести пошлины на алюминий и сталь с 1 июня.
- © Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Mexico announces retaliatory tariffs after US slaps duties on steel, aluminum— AFP news agency (@AFP) 31 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты с 1 июня вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия пообещала пропорциональный ответ на пошлины США.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен