СМИ: Мексика заявила об ответных мерах на введение США пошлин на алюминий и сталь

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Мексика намерена принять ответные меры после решения США ввести пошлины на алюминий и сталь с 1 июня.
СМИ: Мексика заявила об ответных мерах на введение США пошлин на алюминий и сталь
  • © Reuters

Об этом сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты с 1 июня вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия пообещала пропорциональный ответ на пошлины США.

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