СМИ: Мексика заявила об ответных мерах на введение США пошлин на алюминий и сталь

Мексика намерена принять ответные меры после решения США ввести пошлины на алюминий и сталь с 1 июня.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Mexico announces retaliatory tariffs after US slaps duties on steel, aluminum — AFP news agency (@AFP) 31 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты с 1 июня вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Кроме того, сообщается, что Еврокомиссия пообещала пропорциональный ответ на пошлины США.