Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Польше

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В Польше два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на местную прокуратуру.
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Польше
  • © Getty Images

Отмечается, что инцидент произошёл в Лодзинском воеводстве. Погибли пилот и пассажир самолёта.

По данным портала, причиной крушения стало то, что у самолёта отвалилось крыло.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения спортивного самолёта в пригороде Белграда. 

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