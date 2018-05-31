Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Польше

В Польше два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта. Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на местную прокуратуру.

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Отмечается, что инцидент произошёл в Лодзинском воеводстве. Погибли пилот и пассажир самолёта. По данным портала, причиной крушения стало то, что у самолёта отвалилось крыло. Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения спортивного самолёта в пригороде Белграда.