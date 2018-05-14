В результате крушения самолёта в Ирландии погибли два человека
По данным издания, инцидент произошёл через некоторое время после выброски 16 парашютистов в графстве Оффали.
Отмечается, что вскоре после крушения пилот самолёта и ребёнок были госпитализированы, их состояние оценивалось как критическое.
Позднее стало известно, что оба скончались в больнице.
В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.
На борту находились девять человек, все они погибли.