В результате крушения самолёта в Ирландии погибли два человека

В результате крушения легкомоторного самолёта в Ирландии погибли пилот воздушного судна и семилетний ребёнок. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, инцидент произошёл через некоторое время после выброски 16 парашютистов в графстве Оффали.

Отмечается, что вскоре после крушения пилот самолёта и ребёнок были госпитализированы, их состояние оценивалось как критическое.

Позднее стало известно, что оба скончались в больнице.

В настоящее время ведётся расследование причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.

На борту находились девять человек, все они погибли.