Трамп прокомментировал крушение военно-транспортного самолёта в Джорджии

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал крушение военно-транспортного самолёта C-130 в штате Джорджия.

«Я был проинформирован о крушении грузового самолёта C-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико рядом с международным аэропортом Саванна/Хилтон Хед. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в мыслях и молитвах о жертвах, их семьях и великих людях Национальной гвардии», — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. В результате крушения погибли пять человек.

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