В штате Джорджия разбился военно-транспортный самолёт C-130

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В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.
В штате Джорджия разбился военно-транспортный самолёт C-130
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Как передаёт Fox News, самолёт упал недалеко от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.

Причины крушения не сообщаются. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

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