В штате Джорджия разбился военно-транспортный самолёт C-130

В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules.

Как передаёт Fox News, самолёт упал недалеко от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.

JUST IN: A military plane crashed in Savannah, Georgia. It's unknown if there are any injuries.>>https://t.co/x5KG1OI4Lq | #wmc5pic.twitter.com/3hvF8idpIV — WMC Action News 5 (@WMCActionNews5) 2 мая 2018 г.

Причины крушения не сообщаются. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.