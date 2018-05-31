Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби 1 июня

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 июня, примет наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль-Нахайяна, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби 1 июня
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Отмечается, что Аль-Нахайян прибудет в Россию с рабочим визитом.

«Имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что стороны планируют подписать декларацию о стратегическом партнёрстве между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

В марте сообщалось, что Путин и Аль-Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили координацию в сфере обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. В ходе разговора была отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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