Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби 1 июня
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Отмечается, что Аль-Нахайян прибудет в Россию с рабочим визитом.
«Имеется в виду обсудить вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.
Также подчёркивается, что стороны планируют подписать декларацию о стратегическом партнёрстве между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
В марте сообщалось, что Путин и Аль-Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили координацию в сфере обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. В ходе разговора была отмечена высокая динамика развития связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.