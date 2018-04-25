Патрушев провёл встречи с представителями ОАЭ, Индонезии и Вьетнама по вопросам безопасности
- Николай Патрушев
- © Сергей Гунеев / РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.
«Николай Патрушев провёл встречу с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезии Виранто. Они обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — цитирует Аношина РИА Новости.
Он добавил, что при встрече с министром правительства ОАЭ Али аль-Шамихи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности.
Ранее Патрушев обсудил с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.