Патрушев обсудил с секретарём СНБ Ирана обстановку в Сирии

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.
Патрушев обсудил с секретарём СНБ Ирана обстановку в Сирии
  • Николай Патрушев
  • © Сергей Гунеев / РИА Новости

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы российского Совбеза.

Ранее секретарь СНБ Ирана обсудил с Патрушевым удары США по Сирии.

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