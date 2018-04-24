Патрушев обсудил с секретарём СНБ Ирана обстановку в Сирии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.
- Николай Патрушев
- © Сергей Гунеев / РИА Новости
«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы российского Совбеза.
Ранее секретарь СНБ Ирана обсудил с Патрушевым удары США по Сирии.
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