В Госдуме прокомментировали заявления Помпео об отношениях США и России
- © Leah Millis
- Reuters
«Вне всякого сомнения, улучшение межгосударственных отношений между Россией и США могло бы пойти на пользу двух стран. Другое дело, что Помпео принадлежит к тому крылу администрации Трампа, которое настроено решать некоторые вопросы с позиции силы. Он сам во многом представляет интересы военно-промышленного комплекса США, заинтересованного в том, чтобы вмешательство Америки в дела других стран продолжалось. В этом смысле политика Вашингтона очень часто расходится с теми заявлениями, которые Трамп делал в период своей предвыборной кампании, говоря о необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах», — заявил депутат.
По его словам, если за словами Помпео последуют какие-то шаги, «это можно будет приветствовать».
«Пока всё выглядит как декларация. Движение вашингтонской администрации от заявлений до практических шагов занимает время», — заявил Новиков.
Ранее Помпео в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что готовность России решать принципиальные для администрации США проблемы может стать предпосылкой для улучшения отношений между странами.