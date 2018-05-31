В Госдуме прокомментировали заявления Помпео об отношениях США и России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в интервью RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что готовность России решать принципиальные для американской стороны проблемы может стать предпосылкой для улучшения двусторонних отношений.

«Вне всякого сомнения, улучшение межгосударственных отношений между Россией и США могло бы пойти на пользу двух стран. Другое дело, что Помпео принадлежит к тому крылу администрации Трампа, которое настроено решать некоторые вопросы с позиции силы. Он сам во многом представляет интересы военно-промышленного комплекса США, заинтересованного в том, чтобы вмешательство Америки в дела других стран продолжалось. В этом смысле политика Вашингтона очень часто расходится с теми заявлениями, которые Трамп делал в период своей предвыборной кампании, говоря о необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах», — заявил депутат.

По его словам, если за словами Помпео последуют какие-то шаги, «это можно будет приветствовать».

«Пока всё выглядит как декларация. Движение вашингтонской администрации от заявлений до практических шагов занимает время», — заявил Новиков.

Ранее Помпео в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что готовность России решать принципиальные для администрации США проблемы может стать предпосылкой для улучшения отношений между странами.