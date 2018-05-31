В Совфеде прокомментировали заявление Помпео об условиях улучшения отношений России и США
- РИА Новости
«Россия всегда подчёркивала свою готовность решать вопросы и на Украине, и в Сирии. Мы заинтересованы в локализации того, что происходит в Донбассе, — гражданская война, гибель мирного населения. И в рамках «нормандской четвёрки» и Минских соглашений этот процесс начинался очень успешно, пока Киев полностью не дистанцировался от своих обязательств», — заявил Морозов.
По его словам, многое зависит от готовности Соединённых Штатов вести конструктивный диалог с Россией.
«Что касается Сирии, то Россия делает всё возможное, чтобы мирный процесс поствоенного урегулирования находился под контролем Совета Безопасности ООН. Все те договорённости, которые были достигнуты, продолжают своё движение. Россия готова, и если США наконец подходят к тому, чтобы на конструктивной основе вести переговоры с российской стороной, тогда может возникнуть тот диалог, за которым последуют какие-то позитивные шаги, связанные с урегулированием этих конфликтов», — подытожил он.
Ранее Помпео заявил о стремлении США к нормализации отношений с Россией при определённых условиях.