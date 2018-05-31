В Совфеде прокомментировали заявление Помпео об условиях улучшения отношений России и США

Член Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с RT оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что готовность России решать принципиальные для американской администрации проблемы может стать предпосылкой для улучшения отношений между странами.

«Россия всегда подчёркивала свою готовность решать вопросы и на Украине, и в Сирии. Мы заинтересованы в локализации того, что происходит в Донбассе, — гражданская война, гибель мирного населения. И в рамках «нормандской четвёрки» и Минских соглашений этот процесс начинался очень успешно, пока Киев полностью не дистанцировался от своих обязательств», — заявил Морозов.

По его словам, многое зависит от готовности Соединённых Штатов вести конструктивный диалог с Россией.

«Что касается Сирии, то Россия делает всё возможное, чтобы мирный процесс поствоенного урегулирования находился под контролем Совета Безопасности ООН. Все те договорённости, которые были достигнуты, продолжают своё движение. Россия готова, и если США наконец подходят к тому, чтобы на конструктивной основе вести переговоры с российской стороной, тогда может возникнуть тот диалог, за которым последуют какие-то позитивные шаги, связанные с урегулированием этих конфликтов», — подытожил он.

Ранее Помпео заявил о стремлении США к нормализации отношений с Россией при определённых условиях.