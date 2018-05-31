В Совфеде прокомментировали заявление Помпео об условиях улучшения отношений России и США

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член Совета Федерации Игорь Морозов в разговоре с RT оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что готовность России решать принципиальные для американской администрации проблемы может стать предпосылкой для улучшения отношений между странами.
В Совфеде прокомментировали заявление Помпео об условиях улучшения отношений России и США
  • РИА Новости

«Россия всегда подчёркивала свою готовность решать вопросы и на Украине, и в Сирии. Мы заинтересованы в локализации того, что происходит в Донбассе, — гражданская война, гибель мирного населения. И в рамках «нормандской четвёрки» и Минских соглашений этот процесс начинался очень успешно, пока Киев полностью не дистанцировался от своих обязательств», — заявил Морозов.

По его словам, многое зависит от готовности Соединённых Штатов вести конструктивный диалог с Россией.

«Что касается Сирии, то Россия делает всё возможное, чтобы мирный процесс поствоенного урегулирования находился под контролем Совета Безопасности ООН. Все те договорённости, которые были достигнуты, продолжают своё движение. Россия готова, и если США наконец подходят к тому, чтобы на конструктивной основе вести переговоры с российской стороной, тогда может возникнуть тот диалог, за которым последуют какие-то позитивные шаги, связанные с урегулированием этих конфликтов», — подытожил он.

Ранее Помпео заявил о стремлении США к нормализации отношений с Россией при определённых условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить