Эксперт оценил возможные сроки урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове
- © AFP
«Данный процесс потребует достаточно много времени. Вопросы гарантии безопасности — тоже предмет очень сложной дискуссии. Но тут существует ещё другая проблема. Трамп — человек нетерпеливый, как в большинстве все американцы. Они объективно ограничены президентским сроком. Им надо успеть в течение него. И поэтому они торопятся. А проблема такова, что одномоментно просто не решается», — рассказал он.
Воронцов также добавил, что на данном этапе сложно спрогнозировать, как много понадобится времени для нормализации диалога между США и КНДР.
«Если даже всё пойдёт в позитивном ключе и стороны будут искренне и конструктивно сотрудничать, то потребуется, на мой взгляд, даже не один год. Переговоры начнутся в двустороннем формате, а затем выйдут на проблемы региона и потребуют уже многостороннего участия той же «шестёрки», поскольку затрагиваются интересы безопасности и России, и Китая, и Японии, то есть сопредельных стран», — отметил эксперт.
Ранее Лавров рассказал о невозможности денуклеаризации КНДР «за один присест».