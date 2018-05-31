Эксперт оценил возможные сроки урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове

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Марианна Чурсина
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что вопрос снятия ограничительных мер с Северной Кореи должен быть поэтапным.
Эксперт оценил возможные сроки урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове
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«Данный процесс потребует достаточно много времени. Вопросы гарантии безопасности — тоже предмет очень сложной дискуссии. Но тут существует ещё другая проблема. Трамп — человек нетерпеливый, как в большинстве все американцы. Они объективно ограничены президентским сроком. Им надо успеть в течение него. И поэтому они торопятся. А проблема такова, что одномоментно просто не решается», — рассказал он.

Воронцов также добавил, что на данном этапе сложно спрогнозировать, как много понадобится времени для нормализации диалога между США и КНДР.

«Если даже всё пойдёт в позитивном ключе и стороны будут искренне и конструктивно сотрудничать, то потребуется, на мой взгляд, даже не один год. Переговоры начнутся в двустороннем формате, а затем выйдут на проблемы региона и потребуют уже многостороннего участия той же «шестёрки», поскольку затрагиваются интересы безопасности и России, и Китая, и Японии, то есть сопредельных стран», — отметил эксперт.

Ранее Лавров рассказал о невозможности денуклеаризации КНДР «за один присест».

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