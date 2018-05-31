Постпред России при ООН в Женеве назвал «театральным шоу» действия США вокруг Сирии

Американская сторона пытается политизировать работу конференции по разоружению и увести её работу от обсуждения субстантивных вопросов, заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Об этом он заявил газете «Известия».

«У нас создаётся впечатление, что задача американцев в данном случае состоит в том, чтобы политизировать работу конференции и попытаться использовать её для обвинения Сирии в том, что она не соблюдает ряд международных конвенций, является страной, применяющей химическое оружие, и в целом недостойна того, чтобы руководить этим разоруженческим органом», — заявил Гатилов.

По его словам, Соединённые Штаты сделали из конференции по разоружению «театральное шоу».

Ранее СМИ сообщили, что силы США продолжают контролировать организацию постановочных операций с использованием химического оружия в Сирии.