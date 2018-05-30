В Бразилии работники нефтяной промышленности начали 72-часовую забастовку
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- Reuters
Об этом сообщает Globo.
Как отмечает Федерация нефтяных работников страны, люди не вышли на работу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и добывающих платформах на шельфе.
В организации заявили, что в результате забастовки Бразилии не грозит дефицит топлива, хотя именно это являлось одним из предлогов для суда, чтобы запретить протестную деятельность.
Отмечается, что бастующие требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras Педро Паренте.
Ранее СМИ сообщали, что власти Бразилии, а также крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras обратились в суд с целью рассмотрения вопроса о запрете забастовки нефтяников.