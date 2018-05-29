СМИ: Власти Бразилии в суде требуют запретить забастовку работников нефтяной промышленности

Власти Бразилии, а также крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras обратились в суд, чтобы он запретил забастовку работников нефтяной промышленности.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данный шаг является ответной реакцией на планы профсоюзов нефтяников начать 30 мая 72-часовую забастовку.

В совместном заявлении властей Бразилии и компании указывается, что забастовка является политической и не связанной с условиями труда, так как главным требованием рабочих является отставка главы Petrobras Педро Паренте.

По данным агентства, отказ работников нефтяной промышленности от выполнения своих обязанностей может сильно ударить по экономике страны, которая и так значительно пострадала из-за протестных акций дальнобойщиков, связанных с ценами на топливо.

Ранее в Бразилии дальнобойщики заблокировали движение по десяткам автомагистралей в знак протеста против продолжающегося повышения цен на бензин и дизельное топливо. В итоге президент страны Мишел Темер согласился с требованиями бастующих и заявил о намерении распорядиться о понижении цен.