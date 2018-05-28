Президент Бразилии согласился понизить цены на топливо
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Темера.
«Цена литра дизельного топлива будет снижена на 0,46 реала ($0,13. — RT). Она будет действовать в течение ближайших 60 дней», — заявил он.
Он также добавил, что после истечения заданного срока цены будут пересматриваться ежемесячно.
Вместе с этим Темер разрешил дальнобойщикам бесплатно пользоваться платными автомагистралями и пошёл на ряд других уступок.
Ранее в Бразилии дальнобойщики заблокировали движение по десяткам автомагистралей в знак протеста против продолжающегося повышения цен на бензин и дизельное топливо.