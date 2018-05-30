Суд Бразилии признал забастовку работников нефтяной промышленности незаконной
Отмечается, что проведение мероприятия было запланировано на среду, 30 мая.
Согласно решению суда, в случае, если акция состоится, профильным профсоюзам придётся заплатить штраф в размере 500 тыс. реалов (около $134 тыс.) за каждый её день.
По данным портала, проведение забастовки повысит риск дорожных аварий и принесёт многомиллионный ущерб нефетегазовой компании Petrobras.
Ранее СМИ сообщали, что власти Бразилии, а также крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras обратились в суд с целью рассмотрения инстанцией вопроса о запрете проведения забастовки нефтяников.