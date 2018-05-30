Суд Бразилии признал забастовку работников нефтяной промышленности незаконной

Верховный суд Бразилии по трудовым спорам признал незаконной забастовку работников нефтяной промышленности страны. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что проведение мероприятия было запланировано на среду, 30 мая.

Согласно решению суда, в случае, если акция состоится, профильным профсоюзам придётся заплатить штраф в размере 500 тыс. реалов (около $134 тыс.) за каждый её день.

По данным портала, проведение забастовки повысит риск дорожных аварий и принесёт многомиллионный ущерб нефетегазовой компании Petrobras.

Ранее СМИ сообщали, что власти Бразилии, а также крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras обратились в суд с целью рассмотрения инстанцией вопроса о запрете проведения забастовки нефтяников.