Суд Бразилии признал забастовку работников нефтяной промышленности незаконной

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Верховный суд Бразилии по трудовым спорам признал незаконной забастовку работников нефтяной промышленности страны. Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что проведение мероприятия было запланировано на среду, 30 мая.

Согласно решению суда, в случае, если акция состоится, профильным профсоюзам придётся заплатить штраф в размере 500 тыс. реалов (около $134 тыс.) за каждый её день.

По данным портала, проведение забастовки повысит риск дорожных аварий и принесёт многомиллионный ущерб нефетегазовой компании Petrobras.

Ранее СМИ сообщали, что власти Бразилии, а также крупнейшая бразильская нефтегазовая компания Petrobras обратились в суд с целью рассмотрения инстанцией вопроса о запрете проведения забастовки нефтяников.

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