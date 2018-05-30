Браудер заявил, что направляется в Лондон

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Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своём Twitter заявил, что направляется из Испании в британскую столицу.
Браудер заявил, что направляется в Лондон
  • © AFP

Он разместил в своём аккаунте фотографию, на которой он стоит в аэропорту на фоне полицейского контрольного пункта.

«Просто прошёл контроль в аэропорту Мадрида без каких-либо дополнительных проблем. На обратном пути в Лондон», — подписал он снимок. 

Ранее Браудер подтвердил, что полиция Испании его отпустила.

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