Браудер заявил, что направляется в Лондон
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Он разместил в своём аккаунте фотографию, на которой он стоит в аэропорту на фоне полицейского контрольного пункта.
«Просто прошёл контроль в аэропорту Мадрида без каких-либо дополнительных проблем. На обратном пути в Лондон», — подписал он снимок.
Just cleared Spanish immigration at Madrid airport without any further problems. On my way back to London pic.twitter.com/y5Rbc2yydU— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Ранее Браудер подтвердил, что полиция Испании его отпустила.