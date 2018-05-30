Браудер заявил, что направляется в Лондон

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в своём Twitter заявил, что направляется из Испании в британскую столицу.

Он разместил в своём аккаунте фотографию, на которой он стоит в аэропорту на фоне полицейского контрольного пункта.

«Просто прошёл контроль в аэропорту Мадрида без каких-либо дополнительных проблем. На обратном пути в Лондон», — подписал он снимок.

Just cleared Spanish immigration at Madrid airport without any further problems. On my way back to London pic.twitter.com/y5Rbc2yydU — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Ранее Браудер подтвердил, что полиция Испании его отпустила.