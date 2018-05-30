Уильям Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России
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Об этом он написал в своём Twitter.
«Только что был задержан испанской полицией в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола», — написал Браудер.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО вызвала большой резонанс.
29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Суд заочно приговорил его к девяти годам заключения. Также суд обязал взыскать с него 4,2 млрд рублей неуплаченных налогов.