Уильям Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что его задержали в Испании по запросу России. По его словам, в данный момент его везут в участок. Браудер был объявлен Россией в международный розыск. Российские следственные органы вменяют ему и его бизнес-партнёру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.

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Об этом он написал в своём Twitter. «Только что был задержан испанской полицией в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола», — написал Браудер. Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО вызвала большой резонанс. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Суд заочно приговорил его к девяти годам заключения. Также суд обязал взыскать с него 4,2 млрд рублей неуплаченных налогов.