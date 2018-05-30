Уильям Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России

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RT
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что его задержали в Испании по запросу России. По его словам, в данный момент его везут в участок. Браудер был объявлен Россией в международный розыск. Российские следственные органы вменяют ему и его бизнес-партнёру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента.
Уильям Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России
  • © Yuri Gripas
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Только что был задержан испанской полицией в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола», — написал Браудер.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО вызвала большой резонанс.

29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Суд заочно приговорил его к девяти годам заключения. Также суд обязал взыскать с него 4,2 млрд рублей неуплаченных налогов.

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