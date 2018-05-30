Браудер подтвердил, что полиция Испании его отпустила
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«Хорошие новости. Испанская Национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе сообщил им не принимать отправленное Россией новое красное уведомление Интерпола. Это шестой раз, когда Россия злоупотребила Интерполом в моём деле», — написал Браудер в своём Twitter.
Ранее в полиции сообщили, что основателя фонда Hermitage Capital отпустили после дачи показаний.
Утром 30 мая Браудер сообщил о своём задержании.