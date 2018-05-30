Браудер подтвердил, что полиция Испании его отпустила

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подтвердил, что его отпустили из полицейского участка после задержания в Мадриде.

«Хорошие новости. Испанская Национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе сообщил им не принимать отправленное Россией новое красное уведомление Интерпола. Это шестой раз, когда Россия злоупотребила Интерполом в моём деле», — написал Браудер в своём Twitter.

Ранее в полиции сообщили, что основателя фонда Hermitage Capital отпустили после дачи показаний.

Утром 30 мая Браудер сообщил о своём задержании.