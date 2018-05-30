В Генпрокуратуре России прокомментировали сообщения о задержании Браудера
Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию Уильяма Браудера. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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«Пока мы не получали подтверждения от Интерпола, что такой факт действительно состоялся», — сказал Куренной.
По его словам, запросы с целью задержать Браудера отправлялись неоднократно.
Ранее Браудер сообщил, что был задержан в Испании по запросу России.
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