В Генпрокуратуре России прокомментировали сообщения о задержании Браудера

Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию Уильяма Браудера. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Пока мы не получали подтверждения от Интерпола, что такой факт действительно состоялся», — сказал Куренной.

По его словам, запросы с целью задержать Браудера отправлялись неоднократно.

Ранее Браудер сообщил, что был задержан в Испании по запросу России.