В Генпрокуратуре России прокомментировали сообщения о задержании Браудера

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Генеральная прокуратура России пока не получала подтверждения от Интерпола по задержанию Уильяма Браудера. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.
В Генпрокуратуре России прокомментировали сообщения о задержании Браудера
  • © AFP

«Пока мы не получали подтверждения от Интерпола, что такой факт действительно состоялся», — сказал Куренной.

По его словам, запросы с целью задержать Браудера отправлялись неоднократно.

Ранее Браудер сообщил, что был задержан в Испании по запросу России.

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