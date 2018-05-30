Консульский отдел посольства России проверяет данные о задержании Браудера в Испании
Консульский отдел посольства России в Испании проверяет данные о задержании в Испании основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.
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«Консульский отдел посольства России в Мадриде проверяет информацию», — сказали в посольстве.
Ранее Браудер сообщил, что был задержан в Мадриде по запросу России.
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