В Hermitage Capital не располагают подробностями о задержании в Испании Браудера

В фонде Hermitage Capital Management заявили, что пока не располагают подробностями о задержании в Испании его руководителя Уильяма Браудера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.

«Мы пока знаем то же самое, что и все, никакой дополнительной информации пока нет», — сказали в компании.

Ранее Браудер на своей странице в социальной сети сообщил, что был задержан в Мадриде по запросу России.

Браудер был объявлен Россией в международный розыск.

В декабре 2017 года суд в Москве признал его виновным в неуплате налогов. Браудер был заочно приговорён к девяти годам заключения.