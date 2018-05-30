СМИ: Высокопоставленный представитель КНДР вылетел в Нью-Йорк
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- AFP
По словам дипломатических источников, северокорейский чиновник вылетел в среду, 30 мая, на самолёте авиакомпании Air China.
Как ожидается, Ким Ён Чхоль проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
Источники отметили, что «северокорейцы изначально заказали билет на рейс CA817 в Вашингтон, но впоследствии поменяли его на рейс CA981 в Нью-Йорк».
Ранее в Белом доме заявили, что Помпео встретится с представителем Пхеньяна в Нью-Йорке.