СМИ: Высокопоставленный представитель КНДР вылетел в Нью-Йорк

Высокопоставленный чиновник, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился на самолёте из Пекина в Нью-Йорк для переговоров. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

По словам дипломатических источников, северокорейский чиновник вылетел в среду, 30 мая, на самолёте авиакомпании Air China.

Как ожидается, Ким Ён Чхоль проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

Источники отметили, что «северокорейцы изначально заказали билет на рейс CA817 в Вашингтон, но впоследствии поменяли его на рейс CA981 в Нью-Йорк».

Ранее в Белом доме заявили, что Помпео встретится с представителем Пхеньяна в Нью-Йорке.