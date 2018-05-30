В Госдепе сообщили о переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации в зоне деэскалации в Сирии

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга сообщила о переговорах Москвы и Вашингтона по ситуации в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

«Упоминание о том, что кто-то нападёт или угрожает напасть, очень беспокоит Соединённые Штаты. Это вопрос, который мы поднимали с русскими по нашим каналам. Эти обсуждения идут», — цитирует Науэрт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о том, что власти Сирии якобы планируют операцию в зоне деэскалации на юго-западе страны.

Также отмечалось, что в случае, если сирийские военные предпримут какие-либо действия, которые могут поставить под угрозу режим прекращения огня, США будут действовать соответственно ситуации.