Посол: польскому политологу Дембскому запретили въезд в Россию

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Главе Польского института международных дел Славомиру Дембскому запретили въезд на территорию России сроком на три года. Об этом рассказал российский посол в Польше Сергей Андреев.
Посол: польскому политологу Дембскому запретили въезд в Россию
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

По словам дипломата, решение является ответным шагом на подобные действия властей Польши в отношении российских политологов, передаёт ТАСС.

«Утром я был приглашён в МИД к заместителю министра господину Папежу. Он вручил мне ноту протеста по поводу того, что... Дембский вчера вечером по прибытии в Москву не был впущен на территорию России. Он включён в перечень лиц, которым закрыт въезд в Россию на три года — до 2021 года», — сказал посол.

Андреев напомнил, что российских политилогов Олега Бондаренко и Алексея Мартынова не пустили в шенгенское пространство на основании решения польских властей.

«Возлагать на нас вину за то, что мы будто бы своими односторонними действиями портим наши отношения, нет никаких оснований. Мы с удовольствием не делали бы ничего подобного, если бы к этому нас не толкали наши партнёры», — заключил посол.

Ранее сообщалось, что Андреев был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с тем, что Дембского не пустили в Россию.

2 мая польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд на территорию России

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