Посла России вызвали в МИД Польши из-за ситуации с польским политологом

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши в связи с тем, что политолога Славомира Дембского, главу Польского института международных дел, не пустили в Россию.

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РИА Новости

Об этом информирует агентство PAP со ссылкой на польский МИД. Отмечается, что российскому послу была передана нота с просьбой объяснить данный инцидент. Сообщается, что Дембский был задержан в аэропорту в Москве. 2 мая польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России до 2048 года.