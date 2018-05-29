Посла России вызвали в МИД Польши из-за ситуации с польским политологом

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Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши в связи с тем, что политолога Славомира Дембского, главу Польского института международных дел, не пустили в Россию.
Посла России вызвали в МИД Польши из-за ситуации с польским политологом
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

Об этом информирует агентство PAP со ссылкой на польский МИД.

Отмечается, что российскому послу была передана нота с просьбой объяснить данный инцидент.

Сообщается, что Дембский был задержан в аэропорту в Москве.

2 мая польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России до 2048 года.

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