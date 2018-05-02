Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет
«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию соответствующего документа.
Ранее Мацейчук заявил, что в любом случае покинет Россию — независимо от решения суда по его депортации.
В феврале журналист был задержан в Московской области.
В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».