Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет

Польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что ему запретили въезд на территорию России до 2048 года.

«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию соответствующего документа.

Ранее Мацейчук заявил, что в любом случае покинет Россию — независимо от решения суда по его депортации.

В феврале журналист был задержан в Московской области.

В его квартире проводился обыск. По словам самого журналиста, его подозревают в «действиях, разжигающих ненависть и вражду».