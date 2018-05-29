Эксперт прокомментировал признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

«В данной ситуации Сирия ведёт последовательную внешнюю политику. Она является одним из основных союзников России, в этом отношении логично, что Сирия поддерживает те дипломатические и внешнеполитические позиции, на которых находится наша страна. Одна из таких позиций — признание независимости Южной Осетии и Абхазии как самостоятельных субъектов международного права. Для Сирии, думаю, это один из камней в установлении прочного фундамента долгосрочных взаимоотношений Сирии и России. Это открывает дорогу следующим странам, которые могли бы признать независимость, демонстрирует, что данный процесс не остановился. Возможно, кто-то ещё последует примеру Сирии», — отметил Солонников.

По словам эксперта, решение Грузии разорвать дипотношения с Сирией после признания независимости Абхазии и Южной Осетии логично и понятно.

«Грузия будет дезавуировать данный шаг. Начинается процесс разрыва дипотношений, не думаю, что это для Сирии имеет принципиальную разницу, это, скорее, фиктивно-демонстративный шаг», — заключил Солонников.

Ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Позднее в Грузии запустили процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.